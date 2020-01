Kate McKinnon zat bij de Golden Globes aan tafel met Beyoncé en JAY-Z, maar was zo onder de indruk van het beroemde koppel dat ze niets durfde te zeggen. Dat vertelt de Saturday Night Life-ster in het televisieprogramma van Ellen DeGeneres.

"Beyonce en JAY-Z zijn de koning en koningin van de VS. Toen mijn zus en ik erachter kwamen dat we bij ze aan tafel zouden zitten, raakten we in paniek", aldus McKinnon, die onlangs haar 36e verjaardag vierde. "We begonnen lijstjes met gespreksonderwerpen te maken. Dingen als: gebruiken jullie weleens HelloFresh? En wat voor melk gebruiken jullie?"

"Maar toen het moment daar was, deed ik alsof er iets op mijn broek zat", aldus McKinnon. "Ik heb het helemaal verpest."

McKinnon was voor de eerste keer aanwezig bij de Golden Globes, om de Carol Burnett Award uit te reiken aan presentatrice DeGeneres. Deze prijs werd dit jaar voor de tweede keer uitgereikt en is bedoeld om personen die een uitzonderlijke bijdrage aan de televisiewereld hebben geleverd te eren.

In haar toespraak zei McKinnon dat ze er dankzij DeGeneres' zichtbaarheid op televisie in begon te geloven dat er ook voor lesbische vrouwen een plek in de entertainmentindustrie is.