Radio 538-dj Igmar Felicia en Qmusic-nieuwslezer Fien Vermeulen zijn uit elkaar. Vermeulen schrijft op Instagram bij een foto met Felicia dat de twee niet langer een stel vormen.

"Een verdrietig bericht. Igmar en ik zijn uit elkaar", begint ze haar bericht. "Ik ben dankbaar voor de leuke herinneringen, de enorme liefde en zo wil ik het ook met me meenemen. Soms is liefde loslaten", aldus Vermeulen.

De 29-jarige Felicia en de 28-jarige Vermeulen maakten van 2017 tot en met 2018 het radioprogramma Mattie, Fien & Igmar samen met Mattie Valk op Qmusic. Felicia kondigde in april 2019 aan over te stappen naar Radio 538. Een maand later maakte hij bekend een relatie te hebben met Vermeulen.

Vermeulen was onlangs te zien in Expeditie Robinson. Ze eindigde daar als negende.

Fien Vermeulen maakt de relatiebreuk bekend op Instagram. (Foto: Instagram/Fien Vermeulen)