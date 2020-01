Chloë Sevigny is in verwachting van haar eerste kindje. De 45-jarige actrice, bekend van onder meer Big Love, is volgens TMZ inmiddels vijf maanden zwanger.

De entertainmentsite plaatst dinsdag foto's waarop de actrice met een duidelijk zichtbare bolle buik te zien is.

De Amerikaanse is inmiddels ruim een jaar samen met haar vriend Sinisa Mackovic, die werkzaam is als galeriehouder.

Sevigny brak in 1995 door met een rol in de film Kids en speelde vier jaar later in de film Boys Don't Cry, dat haar een Oscar-nominatie opleverde. Recentelijk was ze te zien in American Horror Story, Bloodline en Lizzie.