Jelka van Houten vindt het ingewikkeld dat er in de media over haar privéleven wordt geschreven. De actrice leest de stukken zelf niet, zo vertelt ze in gesprek met de VARAgids.

"Ik heb het liever gewoon over mijn werk, want wie zit er nou op het zoveelste verhaal van Jelka van Houten te wachten?", aldus de 41-jarige actrice. In de media is niet alleen haar werk het onderwerp, maar ook over haar scheiding en haar relatie met cabaretier Henry van Loon.

Van Houten: "Dat is ingewikkeld. Ik ben een open iemand, wil antwoord geven als mensen mij iets vragen. Het is niet fijn om in een gesprek een muur op te moeten trekken met onderwerpen waarover ik niet wil spreken. Dat voelt niet goed."

De actrice zegt niet bang te zijn "iets lelijks" van zichzelf te laten zien. "Zo vond ik het lang moeilijk om applaus te nemen na een voorstelling. Dan stond ik een beetje afgewend van de zaal. Later zei iemand: je beledigt daar mensen mee. Die hebben een geweldige avond gehad en willen jou daarvoor bedanken. Dat misgun je ze."

Tegenwoordig staat Van Houten er anders in. "Inmiddels sta ik altijd heel blij lof in ontvangst te nemen. Dat is een les: je moet jezelf goed genoeg vinden om applaus te krijgen. Ik heb in therapie geleerd hoe ik mij kan hechten. Ik heb geleerd wat voor mij is en wat voor een ander."