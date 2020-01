Kaj Gorgels en Jessie Jazz Vuijk, die inmiddels ruim een jaar een relatie hebben, hebben vooralsnog geen plannen om bij elkaar in te trekken. Het koppel vindt de afwisseling tussen hun beide woonplaatsen prettig.

In gesprek met LINDA.meiden vertelt Vuijk dat zij graag in Amsterdam wil blijven wonen en Gorgels in Rotterdam. "Maar dat is niet erg", vindt het model.

"De afwisseling is prettig. Als Kaj in Amsterdam moet werken, is hij bij mij. Ik kan mijn stad lekker ontvluchten en naar hem gaan en soms zien we elkaar drie dagen niet."

Behoefte om samen één huis te zoeken, is er volgens de 24-jarige Vuijk niet. "Ik denk ook dat het goed is voor een relatie als je niet altijd bij elkaar bent. Dan kun je de ander even missen."

Daar sluit Gorgels zich bij aan. "Dan doe je weer eens een luchtje op als je naar elkaar toegaat", zegt de 29-jarige Expeditie Robinson-presentator. "En in plaats van die joggingbroek trek je iets moois aan en ga je samen iets leuks doen."