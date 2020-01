Bill Hader (41) en Rachel Bilson (38) hebben zondagavond bevestigd een relatie te hebben, toen ze samen de rode loper van de Golden Globes betraden. Er gingen al langere tijd geruchten dat de twee acteurs een relatie zouden hebben.

Het stel werd eind december eerder samen gefotografeerd toen ze koffie dronken in Tulsa, de woonplaats van de Barry-acteur. Op de Golden Globes waren de twee acteurs voor het eerst samen op een publiek evenement te zien.

Hader en Bilson speelden in 2013 samen in The To Do List, een comedy die werd geregisseerd door Maggie Carey, die destijds getrouwd was met Hader. Ze gingen in 2017 uit elkaar.

Ook Bilson, bekend van onder meer Hart of Dixie is sinds dat jaar vrijgezel, nadat ze eerder ruim tien jaar samen was met acteur Hayden Christensen.

Ook Michelle Williams en Thomas Kail, over wie eerder bekend werd dat zij verloofd zijn en een kind verwachten, maakten zondagavond hun debuut op de rode loper als koppel. Het is niet bekend sinds wanneer zij een stel vormen.

Naar verluidt heeft de inmiddels veertienjarige dochter van Williams haar moeder en Kail gekoppeld. De vader van dochter Matilda is acteur Heath Ledger, die in 2008 op 29-jarige leeftijd overleed.