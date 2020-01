Voetbalanalyticus René van der Gijp gaat trouwen met zijn vriendin Minouche de Jong. Dit maakte De Jong in november al bekend via haar Instagram Stories, maar het nieuws komt nu pas naar buiten.

"Op 31 oktober heeft René mij ten huwelijk gevraagd. Omdat we het eerst aan onze naaste familie en vrienden wilde vertellen, hebben we het nog even stil gehouden. Maar nu mag iedereen het weten!", aldus De Jong.

Bij de tekst plaatste ze een foto van zichzelf met de 58-jarige Van der Gijp en de hashtag #wedding2020. Het lijkt er dus op dat de bruiloft dit jaar plaats gaat vinden.

De Jong en Van der Gijp komen allebei uit Dordrecht en zijn ongeveer twee jaar samen. Ze leerden elkaar kennen in 2016, doordat hun kinderen bij elkaar op school zaten.

Van der Gijp heeft twee kinderen uit eerdere relaties

Eerder was Van der Gijp getrouwd met Jacqueline Laats, met wie hij een zoon kreeg. In 1995 gingen zij uit elkaar. Later kreeg Van der Gijp nog een zoon, met zijn toenmalige partner Daniëlle Sijthoff, die in 2016 op 46-jarige leeftijd overleed.

Van der Gijp speelde van 1982 tot 1987 in het Nederlands elftal en was actief voor clubs als PSV en Heerenveen.

Na zijn loopbaan maakte hij carrière in de media en nu is hij vooral bekend als analyticus van het populaire tv-programma Veronica Inside. In 2011 won het programma, dat toen nog luisterde naar de naam Voetbal International, de Televizier-Ring.