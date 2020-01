Topher Grace en zijn vrouw Ashley Hinshaw zijn in verwachting van hun tweede kind. Dit maakt Hinshaw zondag bekend via Instagram.

Hinshaw (31) deelt een foto van haarzelf en Grace (41) op de rode loper, waarop te zien is dat ze haar beide handen op haar eigen buik legt. "Als je de 'zwangere buik-pose' probeert te doen, maar niet zeker bent of het lukt", schrijft ze erbij.

Grace is vooral bekend van zijn rol als Eric Foreman in That 70's Show. In 2018 speelde hij de rol van Ku Kux Klan-leider David Duke in de film BlacKkKlansman, geregisseerd door Spike Lee.

Hinshaw werkt als actrice en model. In 2012 speelde ze een hoofdrol in de film About Cherry.

Het koppel trouwde in 2016. Een jaar later beviel Hinshaw van hun eerste kind, genaamd Mabel Jane.