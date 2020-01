Nicole Kidman heeft samen met haar echtgenoot Keith Urban een half miljoen dollar (bijna 450.000 euro) gedoneerd voor het bestrijden van de bosbranden in Australië. Dit meldt de Australische actrice zaterdag via Instagram.

"Onze familie steunt, denkt aan en bidt voor iedereen die getroffen is door de branden in Australië. We doneren 500.000 dollar aan de brandweerdiensten, die nu zoveel doen en geven", aldus Kidman.

Daarbij deelt ze een lijstje van hulporganisaties en instanties die de branden proberen te blussen en een oproep aan haar volgens om ook te doneren.

Nicole Kidman is geboren op Hawaï en woont sinds haar vierde in Australië. Samen met haar man bezit ze een landhuis in de omgeving van Sydney.

Ook andere beroemdheden zetten zich publiekelijk in voor de bestrijding van de bosbranden. Zangeres Pink doneerde net als Kidman een half miljoen dollar. De Australische acteur Hugh Jackman en Queer Eye-ster Jonathan van Ness riepen hun volgers op sociale media op om te helpen en geld te doneren.