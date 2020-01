De Amerikaanse zangeres Pink heeft 500.000 dollar (bijna 450.000 euro) overgemaakt voor de bestrijding van de bosbranden in Australië.

Die boodschap deelde ze zaterdag op Twitter en Instagram, met daarbij een lijstje van hulporganisaties en instanties die de branden proberen te blussen en een oproep aan haar volgens om ook te doneren.

Pink laat in haar socialemediaberichten weten totaal verbijsterd te zijn over wat er gebeurt in Australië. "Deze bosbranden zijn verschrikkelijk. Daarom doneer ik 500.000 dollar aan de lokale brandweerdiensten die zo hard aan het werk zijn om het vuur te bestrijden. Mijn hart gaat ook naar uit naar vrienden en familie in Australië."

Pink liet medio november weten een muzikale pauze van ten minste een jaar te nemen. De zangeres zei toen dat 2020 in het teken zal staan van haar twee kinderen en echtgenoot Carey Hart.

De Instagram-post van Pink.