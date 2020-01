Aad van Toor, beter bekend als Adriaan van het duo Bassie en Adriaan, noemt de val van het Oezbeekse acrobatenduo vrijdagavond in Carré "heel erg triest". De voormalige acrobaat zat te "huiveren" toen hij het bericht las, vertelt hij zaterdag vanuit zijn huis in Spanje aan NU.nl.

Het is nog onduidelijk waar het misging tijdens de act van de man en vrouw die optraden onder de artiestennaam Sky Angels, maar volgens Van Toor zit een ongeluk in een klein hoekje. "Als acrobaat moet je altijd 100 procent gefocust zijn. Je moet een topprestatie leveren, maar dat kan niet altijd. Een kleine verkoudheid kan er al voor zorgen dat je niet helemaal scherp bent."

De Sky Angels vielen vanuit de nok van het theater 10 meter naar beneden en bleven vervolgens roerloos liggen. Wel waren zij aanspreekbaar. Beiden werden naar het ziekenhuis gebracht, waar de vrouw werd geopereerd aan haar nek en de man een hersenschudding bleek te hebben, meldt AT5.

Het duo gebruikte tijdens de act geen vangnet, maar dat hoort volgens Van Toor bij het vak. "Of dat niet onverstandig is? Elke acrobaat die zijn werk doet is onverstandig, maar de kick die je krijgt na een staande ovatie is fantastisch. Dan zie je het gevaar niet en bestaat de kans dat je overmoedig wordt."

Van Toor had jarenlang nachtmerries

De 77-jarige acteur stopte zelf in 1980 als acrobaat, maar zegt dat hij nog jarenlang nachtmerries had over zijn tijd in het circus, waarin hij een acrobatenact had met zijn broer Bas van Toor. "Dan droomde ik dat Bas tegen me zei: 'Kom Adriaan, we gaan vandaag weer werken aan die act met die stoelen.' En op dat moment begon de muziek te spelen en dan lag ik helemaal te shaken."

Toch kijkt hij met "heel veel plezier" terug op zijn circustijd. "Ik ben achteraf zelfs nog trotser op mijn werk als acrobaat dan op mijn rol in Bassie en Adriaan."

Desondanks mijdt Van Toor circussen tegenwoordig. "Als ik in een circus zit, dan zit ik me echt niet te vermaken hoor. Ik maak me alleen maar zorgen opdat ze niet vallen. Voor mij is het geen rustig avondje uit."

De Sky Angels tijdens een optreden in circus Monte Carlo. (Foto: Getty Images)

'Ik hoefde nooit naar het ziekenhuis'

De Sky Angels hadden echter een uitstekende reputatie. Het duo was volgens producent Henk van der Meijden goed getraind en trad "jarenlang zonder enige voorvallen op". In 2017 wonnen de twee zelfs de Gouden Clown, de hoogste onderscheiding voor circusartiesten.

Van Toor is naar eigen zeggen nooit ernstig ten val gekomen in de piste. "Ik had weleens wat kleine dingetjes, maar hoefde nooit naar het ziekenhuis. Bas wel, die scheurde een keer zijn bekken."

Hoewel de oud-acrobaat er vroeger meestal zonder kleerscheuren vanaf kwam, beleefde hij vorig jaar een moeilijk jaar wat betreft zijn gezondheid. Zo onderging Van Toor in het voorjaar een spoedoperatie aan zijn hart en brak hij in het najaar zijn pols na een val op zijn terras.

Van zijn hartoperatie is hij gelukkig goed opgeknapt, maar zijn arm zit nog steeds in een brace. "Maar ik blijf oefenen, want ik ben 77 jaar en dan moet je in beweging blijven. Alleen een handstand lukt nu niet meer, en op één hand staan heb ik nooit goed gekund", aldus Van Toor.