Schrijver Arnon Grunberg is van plan om de Amerikaanse nationaliteit aan te nemen, vertelt de 48-jarige schrijver zaterdag in een interview met de Belgische krant De Morgen.

In het interview, waarin Grunberg onder meer vertelt over de achtergronden van zijn nieuwe boek Bezette Gebieden, zegt de schrijver dat hij al een tijd bezig is met het verkrijgen van de Amerikaanse nationaliteit.

"Ik heb al een aantal jaar een Green Card. Daarmee heb je alle lasten van het Amerikaanse staatsburgerschap, helaas zonder de voorrechten. Het leek me dus logisch om de Amerikaanse nationaliteit aan te vragen. Ik woon ook al zo lang in New York en wil daar ook blijven, dus op een gegeven moment moest ik die stap zetten."

Grunberg is niet bang voor eventuele consequenties. "Al zou ik in Nederland mijn nationaliteit kunnen verliezen, omdat ze daar niet zo houden van dubbele papieren. Maar goed, ik kan nog altijd Europeaan of Duitser worden."

De VS fascineert Grunberg op dit moment meer dan ooit. "Omdat het bij uitstek het land is waar de negentiende eeuw, de religie en de kolonisatie buiten de steden nog zo'n doorslaggevende rol spelen. Je kunt het Amerika van Trump onmogelijk begrijpen als je die geschiedenis niet kent."