Nadia Moussaid heeft als presentatrice een succesvol jaar achter de rug, maar privé verliep het erg moeizaam nadat haar vriend Geert Broertjes in maart 2019 de mededeling kreeg dat hij kanker had.

"Onze wereld stortte in", zo vertelt de 35-jarige Moussaid zaterdag in een interview met Het Parool.

Moussaid verving Eva Jinek vorig jaar tijdelijk en oogstte met dat optreden veel lof. Daarnaast maakte ze al diverse programma's voor de VPRO. Haar loopbaan kende een stijgende lijn en samen met haar vriend wilde ze een gezin gaan stichten. Totdat haar partner een erfelijke vorm van kanker bleek te hebben, net als zijn vader.

In het interview vertelt Moussaid tot in detail over de zaterdagavond waarop Broertjes instortte, flauwviel en naar het ziekenhuis werd vervoerd. Aanvankelijk was de diagnose dat er mogelijk een parasiet in zijn darmen zat, maar op het moment dat hij uit het ziekenhuis ontslagen zou worden, kwamen de doktoren met een ernstige mededeling. "Ze vertelden dat Geert een kwaadaardige vorm van darmkanker had. Later, na DNA-onderzoek, zou blijken dat het een genetische vorm was die zijn vader ook had."

'De artsen zeiden dat er niets meer aan te doen was'

"De artsen hadden het over palliatieve zorg, zeiden dat het in zijn longen zat, dat er niets meer aan te doen was. Onze wereld stortte in", aldus Moussaid. "Van de ene kant kwam er bij mij een enorme kracht naar boven. Tegelijkertijd was ik lamgeslagen. We waren bezig met het krijgen van kinderen en nu stonden we oog in oog met de dood, dat was een wel heel heftige overgang."

Na een second opinion bleek Broertjes het Lynch-syndroom te hebben, maar had hij volgens de artsen wel degelijk een kans om te genezen. Na opnieuw een bloeding werd de helft van zijn dikke darm verwijderd en na drie chemokuren ook delen van zijn lever en de complete galblaas.

Moussaid vertelt dat haar vriend "een schim van zichzelf" was, maar nu wel aansterkt. "Vlak voor Kerst is zijn vader overleden, dat was natuurlijk een enorme klap. Ze hebben nog samen in het ziekenhuis gelegen. Het is een rare, nare fase. We zijn niet lang na de begrafenis naar Thailand gegaan. Daar hebben we echt kunnen uitrusten."

Vanaf 11 januari presenteert Moussaid elke zaterdagavond de nieuwe culturele VPRO-talkshow Mondo. Dat ligt de presentatrice meer dan een mainstreamtalkshow als Jinek. "Nu komt er een vijfdaagse talkshow met steeds andere presentatoren, dat vind ik wel een interessantere opzet. Als we kunnen meedoen als VPRO, vind ik dat een goed idee. Ik ga nu niet meedoen. Ik ga mij eerst toeleggen op Mondo."