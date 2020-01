Rod Stewart en zijn oudste zoon Sean, zouden op oudejaarsavond betrokken zijn geweest bij een ruzie in Palm Beach, Florida. Dat meldt PEOPLE.

De vader en zoon worden door de politie in Palm Beach beschuldigd van lichte mishandeling. Volgens het politierapport dat PEOPLE in handen kreeg, werden de twee geweigerd bij een besloten feest dat gehouden werd in een resort in Palm Beach. Stewart en zijn zoon waren met een groep mensen en raakten geïrriteerd omdat hen de toegang werd geweigerd. Vervolgens zou de groep stennis hebben geschopt en meermaals het verzoek om weg te gaan hebben geweigerd.

De discussie escaleerde waarop de 39-jarige zoon van Stewart mogelijk een beveiliger zou hebben geduwd. Stewart zelf zou daaropvolgend een klap hebben uitgedeeld. Daarna zou de 74-jarige Britse zanger direct zijn excuses hebben aangeboden.

Het opstootje veroorzaakte bij niemand verwondingen en er werden ook geen aanhoudingen verricht.