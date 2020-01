Cameron Diaz en Benji Madden zijn ouders geworden van een dochter, dat meldt het stel vrijdag op Instagram.

"Gelukkig nieuwjaar van de Maddens! Wij zijn zo blij, gezegend en dankbaar dat we dit nieuwe decennium mogen beginnen met de aankondiging van de geboorte van onze dochter Raddix Madden. Ze heeft onze harten gestolen en ons gezin compleet gemaakt", schrijft het paar.

De 47-jarige actrice en de 40-jarige muzikant laten weten dat, hoewel ze ontzettend blij zijn hun nieuws te kunnen delen, ze instinctief aanvoelen de privacy van hun dochter te willen beschermen. Daarom hebben ze besloten geen verdere foto's of details te zullen delen.

"Wat we wél kwijt willen, is dat ze ontzettend schattig is", besluit het stel hun bericht.

Diaz en Madden kennen elkaar sinds mei 2014. In 2015 traden de actrice en muzikant in het huwelijk met elkaar.

Diaz is bekend van films als There's Something About Mary, Charlie's Angels, In Her Shoes en Annie. Madden is de gitarist en achtergrondzanger in de band Good Charlotte.