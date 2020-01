Johnny de Mol vond de geboorte van zijn zoon Fender op 23 december heel snel gaan, vertelt hij vrijdag in RTL Boulevard tijdens een reünie van zijn programma Down with Johnny.

"We kwamen om 6.30 uur in het ziekenhuis aan, Fender werd om 8.30 uur geboren en om 10.30 uur zaten we thuis beschuit met muisjes te eten", vertelt de presentator.

Volgens De Mol vinden broer Johnny jr. en halfzus Kiki het erg leuk om er een broertje bij te hebben. De presentator laat weten het een mooie tijd te vinden. "Ik vind het vooral mooi dat iedereen je feliciteert als je binnenkomt. Daar word je wel een beetje week van", aldus De Mol.

De presentator (40) leerde zijn vrouw Anouk Van Schie (37) kennen in 2016. Ze traden in 2018 in het huwelijk. Vorig jaar beviel Van Schie van hun zoon; ze heeft daarnaast een dochter uit een eerder huwelijk.