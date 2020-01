Lil' Kleines hond blijkt toch niet dood, Frans en Katja gooien het roer om in 2020 en Rachel Hazes vindt de liefde. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Om het jaar maar direct met goed nieuws te beginnen: de hond van Lil' Kleine blijkt toch niet dood. Het minihondje verdween ongeveer twee jaar geleden van het toneel en fans van de rapper waren in alle staten. Wat was er gebeurd met Bowgie?

Dat Jorik Scholten, zoals de rapper echt heet, vrij boos reageerde toen hem gevraagd werd naar het hondje, hielp de situatie niet. De geruchtenmolen bleef op volle toeren draaien en zo ontstond op een gegeven moment het verhaal dat Bowgie was overleden aan een overdosis cocaïne. Het witte goedje zou op een tafel hebben gelegen en arme Bowgie had zijn neus er ingestoken.

Bijna twee jaar spookte dit verhaal rond op sociale media en hoewel er tussendoor al werd geroepen dat het hondje wel nog leefde en nu bij een goede vriend van Jorik en zijn vriendin Jaimie Vaes woonde, zagen we Bowgie nooit meer terug. Tot deze week.

Jorik deelde op zijn Instagram een video van het hondje en riep "Iedereen dacht dat je dood was!" terwijl Bowgie hard z'n best deed naar alle commando's ("poot", "lig") te luisteren die de rapper uitdeelde.

Je zou denken dat dit hele verhaal dus heel makkelijk de wereld uit geholpen kon worden, maar op de een of andere manier moest het tot 2020 duren voor het mysterie werd ontrafeld. Ook nu gaan de wildste geruchten: zo zijn er mensen die niet geloven dat dit echt Bowgie is en dat het gaat om een dubbelganger.

Voor nu halen de meeste dierenliefhebbers opgelucht adem: Bowgie lijkt een gelukkig en speels hondje.

Nieuw jaar, nieuwe kansen

Met z'n allen naar de sportschool, iedereen aan een datingapp en massaverkoop van ieder dieetboek op de markt: het is een nieuw jaar en dus gaan we allemaal ons leven beteren. Weg met de kilo's, af van die hoop kleding die je nooit meer aantrekt, allemaal omdat je het zeker weet: dit wordt jouw jaar.

Hoewel het inmiddels gebruikelijker lijkt dat mensen zeggen dat ze geen goede voornemens hebben, zijn er gelukkig nog altijd bekende Nederlanders die het wel aandurven. En omdat de gemiddelde BN'er al dagelijks in de sportschool te vinden is, zijn BN'ers iets origineler in hun doelen voor een nieuw jaar.

Frans Bauer bracht met zijn vrouw Mariska een bezoek aan Argentinië voor RTL en ontdekte daar dat de hoeveelheden vlees die wij hier in Nederland naar binnen werken in het niets verdwijnen bij de enorme lappen die daar op borden worden gegooid.

"Ik ben minder vlees gaan eten. Je zou het niet aan mij zeggen, maar het is echt zo", zei Frans tegen RTL Boulevard. "Wat daar gebeurt met vlees is ongekend. Een kleine biefstuk is daar gewoon 400 gram, een grote 800 gram. Ik heb die mensen vlees zien eten zoals ik nog nooit in mijn leven heb gezien."

Het heeft Frans aan het denken gezet: in het nieuwe jaar kiest hij iets vaker voor een vegetarische optie. Dat doet hij uiteraard wel op geheel eigen wijze: "Ik eet vanaf nu alleen nog maar bami."

Ook Katja Schuurman gooit het over een andere boeg: zij is van plan minder eigenwijs te zijn in 2020. "In 2020 ga ik proberen om beter naar adviezen van mensen om mij heen te luisteren en minder eigenwijs te zijn." Het beperken van stress is ook een belangrijk doel voor het nieuwe jaar. "Ik wil echt eens gaan proberen wat strakker prioriteiten te stellen en minder stuurloos door het leven te fietsen. Dat gejaagde en altijd maar te veel willen ondernemen zorgt namelijk steeds weer voor stress. Daar wil ik echt vanaf."

'n Beetje verliefd

Na jaren van ellende lijkt Rachel Hazes eindelijk weer op een positief pad. Haar depressie lijkt ze te hebben overwonnen, het contact met haar zoon André is er weer en nu blijkt dat ze ook nog eens de liefde heeft gevonden.

In gesprek met Story vertelt de weduwe van André Hazes deze week over haar nieuwe geliefde Mike. "Mike is de allerliefste en meest attente man die er is. Hij is zó romantisch! Echt niets is te gek voor hem als het om ons gaat."

De twee waren al langer vrienden, maar nu is er iets nog mooiers ontstaan. De relatie is nog heel pril, maar toch wonen ze eigenlijk al praktisch samen. "Hij is er elke avond en gaat 's ochtends weer vroeg de deur uit om aan het werk te gaan. Dat is voor andere mensen misschien volkomen normaal, maar ik heb dat nog nooit meegemaakt met een man. Nee, ook niet met André. Die was heel vaak weg voor zijn werk."

Rachel is echt over haar oren verliefd en dat terwijl ze dacht dat dat haar nooit meer zou overkomen. "Ik was overtuigd dat ik tot mijn dood alleen zou blijven. Af en toe hooguit een korte relatie tussendoor misschien, maar nooit meer zoiets serieus als ik nu met Mike heb. Ik merk ook dat ik, natuurlijk op André na, niet eerder zo gek op een man ben geweest."

Ook met de dochters van Mike kan Rachel het goed vinden en nu ze weer een goede band heeft met haar eigen zoon, lijkt er niets meer te wensen over. Toch blijft er één ding waar Rachel mogelijk in 2020 op kan hopen: een verzoening van zoon André en dochter Roxeanne.