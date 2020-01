Fred van Leer, die de afgelopen tijd uit de running was vanwege verschillende operaties aan zijn schouder, mag zaterdag weer optreden van de dokter.

"Na zes weken mag ik morgen eindelijk weer op het podium staan", schrijft de stylist, die in het theater staat met de show Leer van Fred, op Instagram. "Ik kan jullie niet vertellen hoe blij ik ben."

Van Leer ging eind november voor het eerst onder het mes vanwege een ontsteking aan zijn schouder. Zo'n twee weken later werd hij opnieuw geopereerd nadat de wond was opengegaan. Weer een week later vond een nieuwe ingreep plaats omdat Van Leer te kampen had met een bacterie.