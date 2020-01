Victoria Beckham ligt niet wakker van haar eigen onvolkomenheden. "Of ik mezelf prachtig vind? Absoluut niet. Maar ik doe het met wat ik heb", zegt de modeontwerper in Harper's Bazaar.

"Ik zie mijn imperfecties en tekortkomingen en ik omarm ze", gaat de 45-jarige Beckham verder. Ze horen bij wie ik ben en ik ga ze niet proberen te veranderen."

Het heeft volgens Beckham lang geduurd voor ze besefte dat ze weinig te klagen heeft. "Ik werk hard, ik zie er prima uit, ik heb vier kinderen waar ik enorm trots op ben, een fantastische man en ik voel me gelukkig. Als je jong bent, kun je je druk maken om de stomste dingen, maar als je ouder wordt, leer je je beter voelen over jezelf."

Het voormalig lid van de Spice Girls vierde vorig jaar haar twintigjarig huwelijk met David Beckham. Hun favoriete avond uit is uit eten met een fles wijn erbij. "We zijn al 23 jaar samen, maar genieten nog steeds van elkaars gezelschap. David houdt erg van wijn. Ik weet er niet zo veel van af, maar ik ben mezelf het een en ander aan het leren. Dat is het leuke van ouder worden: nieuwe interesses ontdekken."