Peter Facinelli gaat trouwen. De acteur uit de Twilight-films en de serie Nurse Jackie heeft zijn vriendin Lily Anne Harrison tijdens hun vakantie in Mexico ten huwelijk gevraagd, meldt People donderdag.

Facinelli vroeg de dertigjarige actrice en auteur Harrison tijdens een etentje ten huwelijk. Dat gebeurde in het bijzijn van de drie dochters die de 46-jarige Amerikaan deelt met zijn ex-vrouw, de uit Beverly Hills 90210 bekende actrice Jennie Garth. Ook de ouders van Harrison waren bij het aanzoek aanwezig.

"Facinelli en Harrison zijn dolgelukkig", aldus een woordvoerder van de acteur. "Ze kijken uit naar alles wat dit jaar hen zal brengen."

Het is voor Facinelli de derde keer dat hij trouwplannen heeft. Na zijn huwelijk met Garth was hij in 2015 verloofd met actrice Jamie Alexander. Tot een huwelijk met Alexander kwam het uiteindelijk niet.