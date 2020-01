Sanne Vogel is voor het eerst moeder geworden. De 35-jarige actrice en regisseur is op 28 december bevallen van een jongen en een meisje, meldt zij donderdag op Instagram.

Vogel en haar vriend Melchior Schimmel hebben hun zoon de naam Loewy Bertus gegeven. Hun dochter heeft de naam Bella Jo gekregen.

"Melchior en ik staan soms minuten samen jankend van geluk (en vermoeidheid) in de wiegjes te staren", schrijft Vogel. "Damn, wat een canon van liefde! Ik blijf voorlopig nog even een tijd offline om ons te verschuilen in dit liefdesnest."

Hun zoon en dochter wogen respectievelijk 3.242 gram en 2.417 gram bij de geboorte. "Ze maken het onwijs goed en hebben vanaf de eerste dag een heel eigen karakter. Melchior is de allerallerbeste vader die je kan bedenken."

Vogel en Schimmel zijn sinds 2015 samen. De actrice werd twee jaar geleden ten huwelijk gevraagd door haar vriend.