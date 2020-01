Katy Perry, die zich vorig jaar verloofde met Orlando Bloom, heeft veel steun aan de acteur. De zangeres vertelt in gesprek met Vogue India dat ze elkaar een spiegel voorhouden en elkaar helpen om de beste versie van zichzelf te worden.

Perry (35) kampte zo'n twee jaar geleden met een depressie, die ze inmiddels heeft overwonnen. Dat lukte haar mede dankzij de 42-jarige Bloom.

"Ik heb therapie gehad, ben een week op retraite geweest en heb homeopathie gedaan", vertelt Perry. En ik heb een partner die ook bezig is met het vinden van zijn balans en zijn eigen spirituele reis aan het maken is. Hij is het anker dat me met beide voeten op de grond houdt."

De zangeres vindt dat je in een relatie elkaars partner en beste vriend bent en elkaar altijd de waarheid vertelt. "Je houdt elkaar een spiegel voor. Orlando is net een wijze", vertelt Perry in het modeblad. "Toen we elkaar voor het eerst ontmoetten, zei hij dat we het gif uit elkaar zouden halen, en dat doen we ook echt. Het is vermoeiend, maar we letten goed op elkaar."

De artieste zegt niet eerder een partner te hebben gehad die bereid was "om een emotionele en spirituele reis te maken". "Het is uitdagend, omdat je zo alles tegenkomt wat je niet leuk vindt aan jezelf. Het is net een eindeloze detox."

Perry werd op Valentijnsdag ten huwelijk gevraagd

Perry en Bloom kregen in 2016 een relatie. Begin 2017 gingen de twee even uit elkaar, omdat ze hun relatie niet konden combineren met hun drukke agenda's.

In februari 2018 kwamen de acteur en zangeres weer samen. Perry werd afgelopen Valentijnsdag door Bloom ten huwelijk gevraagd. Wanneer zij gaan trouwen, is nog niet bekend.