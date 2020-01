In het vervolg op de documentaire Surviving R. Kelly, beweert producent Damon Dash dat Aaliyah na haar breuk met R. Kelly uit de buurt van de zanger wilde blijven.

Dat schrijft de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ, die een fragment van Surviving R. Kelly Part II: The Reckoning heeft gepubliceerd.

In het fragment omschrijft Dash, die samen met rapper Jay-Z Roc-A-Fella oprichtte, de op 22-jarige leeftijd om het leven gekomen Aaliyah als een "goed persoon met een goede ziel. Hij (R. Kelly, red.) verdiende haar niet.", aldus Dash.

Aaliyah trouwde op 15-jarige leeftijd met de toen 36-jarige Kelly. Het huwelijk was niet legaal en werd een jaar later nietig verklaard. Toen Aaliyah en Kelly uit elkaar gingen, zou ze volgens Dash geen wrok gekoesterd hebben. Toch liet ze duidelijk weten niet meer in contact met hem te willen zijn.

"Ze zei: 'Laat die man zijn leven leiden, maar houd hem wel bij mij uit de buurt.'"

Proces tegen R. Kelly in april van start

Het proces tegen R. Kelly in Chicago zal van start gaan in april 2020 en zal zo'n drie weken in beslag nemen.

De zanger wordt aangeklaagd voor verschillende misdrijven waaronder het bezitten van kinderporno, het verlokken van een minderjarige tot seksuele handelingen en het belemmeren van de rechtsgang.