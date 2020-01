Wopke Hoekstra is blij dat hij met zijn vier kinderen kan schaatsen. De jongste zoon van de 44-jarige minister van Financiën is drie jaar geleden schoon verklaard, nadat er in 2016 leverkanker was geconstateerd.

"De vlag mag pas uit na vijf jaar, en de controles zijn nog altijd geen prettige momenten, maar ik moet zeggen dat het geweldig met hem gaat", laat Hoekstra in een interview in Het Parool weten.

"Wat men in het ziekenhuis heeft gedaan, is fantastisch. Toen ik nog jong was, ging je hier gewoon hartstikke hard aan dood."

Hoewel zijn gezin normaliter op de eerste plaats komt, begon de kerstvakantie voor de familie Hoekstra dit jaar een dag later: de minister moest eerst de toeslagenaffaire afwikkelen. "Desnoods had ik het geld zelf overgemaakt."

"Deze mensen zijn op zo'n lelijke manier met hun vingers tussen de deur gekomen, dat ik het als een grote en belangrijke opdracht zie om hun recht te doen. Zij staan in januari voor mij op plaats één, twee en drie."