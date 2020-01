Juvat Westendorp is naar eigen zeggen bang om mensen teleur te stellen. Zijn "denken is erop gericht te pleasen", vertelt hij in Beau Monde.

De dertigjarige danser en acteur denkt dat de scheiding van zijn ouders, toen hij zeven jaar oud was, heeft bijgedragen aan die neiging.

"Onbewust was dat een schaduw op mijn ontwikkeling en misschien de reden dat ik relaties te lang liet doorlopen. Pleasend, ik kom er wel overheen. Blijven smilen, dan komt het wel goed. Maar in een relatie blijven hangen, berokkent soms meer schade dan eruit stappen."

Begin november maakte Westendorp bekend dat zijn relatie met zangeres Kimberley Maasdamme enkele maanden eerder op de klippen was gelopen. De twee waren iets meer dan een jaar samen.