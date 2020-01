Acteur Wilmer Valderrama, bekend van That '70s Show, heeft zijn vriendin Amanda Pacheco op Nieuwjaarsdag ten huwelijk gevraagd. Op Instagram deelt hij een foto van het moment van de verloving.

"Het is nu alleen nog ons tweeën", schrijft Valderrama bij een foto waarop te zien is hoe hij Pacheco op rotsen aan zee ten huwelijk vraagt. Pacheco deelde hetzelfde plaatje en een foto van de ring.

De 39-jarige Valderrama en de 28-jarige Pachego werden in april 2019 voor het eerst aan elkaar gelinkt. Valderrama had eerder relaties met actrice Lindsay Lohan en zangeressen Mandy Moore en Demi Lovato.

Valderrama werd bij het grote publiek bekend door zijn rol als Fez in That '70s Show. De serie was tot en met 2006 te zien. Daarna speelde hij rollen in onder meer Grey's Anatomy en NCIS.