Actrice Danielle Brooks, die in Orange Is the New Black de rol van Taystee op zich nam, is verloofd. Op Instagram vertelt ze dat haar vriend Dennis Gelin haar in de laatste week van het jaar ten huwelijk heeft gevraagd.

"Ik had nooit gedacht dat een van de mooiste dagen van mijn jaar in de laatste week zou zijn", schrijft Brooks. "Ik ga met mijn beste vriend trouwen. We zijn verloofd! Ik kan niet wachten om zijn vrouw te worden."

Brooks werd in november moeder van haar eerste kind. Dat nieuws maakte ze destijds via een foto op Instagram bekend. Ze deelde de naam van haar dochtertje niet.

De actrice was onlangs nog te zien als Tasha 'Taystee' Jefferson in het zevende en laatste seizoen van Orange Is the New Black, een Netflix-serie over het leven in een vrouwengevangenis. Binnenkort verschijnt Brooks in producties als All the Little Things We Kill en The Public's Much Ado About Nothing.