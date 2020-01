Nick Gordon, de ex-vriend van de in 2015 onder verdachte omstandigheden overleden Bobbi Kristina Brown, is in de nacht van oud op nieuw overleden aan een overdosis. Dat melden diverse Amerikaanse media waaronder People . Gordon werd 30 jaar.

Gordon werd vervoerd naar het ziekenhuis na een reeks hartaanvallen alwaar hij na aankomst overleed. Dat heeft zijn advocaat bevestigd.

Het overlijden van Gordon komt drie jaar nadat hij in een civiele zaak aansprakelijk werd gesteld voor de dood van de dochter van de in 2012 overleden zangeres Whitney Houston en zanger Bobby Brown.

Bobbi Kristina Brown overleed in juli 2015, een paar maanden nadat ze door haar vriend in hun huis in Georgia bewusteloos en met haar hoofd onder water in bad was gevonden. Later bleek dat ze drugs had gebruikt. Gordon heeft betrokkenheid bij haar dood altijd ontkend.

Tot een strafrechtelijke veroordeling van Gordon kwam het niet, maar in de civiele zaak die tegen hem werd aangespannen door onder meer vader Bobby Brown werd hij veroordeeld tot het betalen van bijna 32 miljoen euro.