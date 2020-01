Acteur Raymi Sambo (48), onder meer bekend van zijn rol in de Allstars-films en gelijknamige tv-serie, heeft in de nacht van oud op nieuw in Amsterdam een vrouw mishandeld op straat. Hij sloeg haar daarbij vol in het gezicht. SBS Shownieuws meldde dat woensdagavond en toonde ook beveiligingsbeelden van het incident.

In de late uitzending van Shownieuws liet de All Stars-acteur weten spijt te hebben van het gebeurde. "We waren allebei dronken. Dat soort dingen moet je gewoon uitpraten", aldus Raymi in een telefonische reactie waarin hij aangaf in contact te willen komen met de vrouw. "Het was gewoon een hele domme, niet doordachte keus. Ja, dus heel stom. Ik heb er echt spijt van."

Het slachtoffer gaat aangifte doen. In het ziekenhuis werd vastgesteld dat zij twee blauwe ogen, een dikke neus en mogelijk een lichte hersenschudding opliep door de klap.

Tegenover De Telegraaf verklaart het 47-jarige slachtoffer donderdag dat ze buiten zat te praten met een vriend die met Sambo was meegekomen naar een besloten feest op IJburg. "Die werd op een gegeven moment aangesproken door Raymi Sambo, die naar huis wilde. Wij drongen erop aan dat hij nog even bleef; het was immers gezellig. Er was even een discussie en toen liep ik naar hem toe. Ik zei alleen: ’Laten we 2020 leuk beginnen’. En toen kreeg ik die klap."