Utopia-deelnemer Billy Bakker gaat trouwen met haar vriend Chris Staring. Dit maakte Bakker vandaag bekend via Instagram.

"2020 it is...ja ik wil!" schrijft Bakker. "We gaan trouwen!"

Bakker deed mee aan het eerste en aan het tweede seizoen van Utopia, een realityshow waarin een groep mensen op een afgelegen terrein met elkaar leven en nauwelijks contact met de buitenwereld hebben.

In 2018 verscheen ze in het televisieprogramma Boxing Stars. Ook was ze in Shownieuws te zien als Utopia-deskundige.