Het Twitteraccount van Mariah Carey is dinsdag gehackt. Er verschenen op het account racistische berichten en opmerkingen over het geslachtsdeel van rapper Eminem, die vervolgens snel werden verwijderd.

De vooralsnog anomieme hacker gebruikte racistische benamingen voor mensen met een donkere huidskleur. Ook plaatste de online inbreker berichten waarin te lezen viel dat Eminem een klein geslachtsdeel zou hebben.

"Ik doe een dutje en dan gebeurt er dit?", reageerde Carey na het opschonen van haar Twitterpagina via haar account. Enkele uren daarna deelde de zangeres beelden van haar nieuwjaarsviering.

Er doen al jaren geruchten over een vroegere relatie tussen de 49-jarige Carey en de 46-jarige Eminem. De rapper zong in 2009 dat hij een relatie met de zangeres heeft gehad en dreigde in hetzelfde nummer naaktfoto's van haar vrij te geven. In een muzikale revanche beschuldigde de zangeres Eminem ervan door haar geobsedeerd te zijn en doste ze zich uit als de rapper.