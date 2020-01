Comédienne Kathy Griffin is vlak na de jaarwisseling (plaatselijke tijd aan westkust Verenigde Staten, red.) getrouwd. Op een filmpje op Twitter deelden zij en haar - toen nog - vriend Randy Bick eerder mee dat ze zijn huwelijksaanzoek heeft geaccepteerd en dat fans de ceremonie konden volgen via haar Instagram-pagina.

"Ze zei ja!" aldus Bick in het eerdere filmpje. Het is niet bekend wanneer hij Griffin ten huwelijk heeft gevraagd. Volgens de comediènne zou het een "zeer ongewone" huwelijksceremonie worden. Ze heeft het begin van de ceremonie gedeeld via Instagram.

In april werd bekend dat Griffin en haar vriend weer bij elkaar waren. In november 2018 was hun relatie na zeven jaar gestrand.

De 59-jarige comédienne leerde de achttien jaar jongere marketeer kennen tijdens een wijnfestival. De twee hebben samen geen kinderen.