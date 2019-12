Acteur Josh Duhamel krijgt van het toerismebureau van de Amerikaanse staat North Dakota 175.000 dollar (ongeveer 160.000 euro) om het toerisme in zijn geboortestaat te promoten. De acteur uit verschillende Transformers-films heeft voor dit bedrag zijn sinds 2013 lopende contract met het bureau verlengd met twee jaar tot 31 december 2021, meldt Page Six dinsdag.

Duhamel is geboren in Minot, een plaatsje in het noorden van de staat. De 47-jarige ex-man van de voormalige Black Eyed Peas-zangeres Fergie was in een eerdere reclamecampagne voor North Dakota te zien terwijl hij in de staat aan het vissen was, fietstochten maakte en sportwedstrijden bezocht.

Volgens de marketingmanager van het toerismebureau van North Dakota heeft de voorgaande campagne met de acteur honderd keer het geïnvesteerde bedrag aan inkomsten opgeleverd. Het aantal bezoekers aan de staat was in 2018 vijf procent hoger dan het jaar ervoor.

In sommige advertenties met Duhamel is ook zijn zesjarige zoon Axl te zien. De acteur deelt zijn zoon met Fergie.