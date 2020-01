2020 is begonnen. Bekende Nederlanders en buitenlandse sterren vieren het einde van een decennium en het begin van de jaren twintig.

André Hazes: Zoenen in Marokko

André Hazes en Bridget Maasland luiden het nieuwe jaar in met een zoen. "Ze wil met mij naar Casablanca", schrijft de zanger bij een foto waarop hij en zijn nieuwe liefde zoenend te zien zijn.

Snelle: Gelukswensen met siervuurwerk

Rapper Snelle steekt zelf vuurwerk af om 2020 in te luiden. Terwijl hij na het aansteken van de lont snel naar veilige afstand snelt , roept Snelle "Happy New Year".

Rossana en Patrick: Dansen op de Malediven

Rossana en Patrick Kluivert zijn met hun gezin op vakantie op de Malediven. Het echtpaar begint 2020 dansend op I Will Survive van Gloria Gaynor. "De liefde van mijn leven", schrijft Rossana Kluivert over de ex-voetballer.

Mariah Carey: Gifje en gelukswensen

Mariah Carey deelt via Twitter een gifje waarop ze een kroontje met 'Happy New Year' draagt, met op de achtergrond vuurwerk. "Happy New Year, Go Dominicaanse Republiek", zinspeelt de zangeres op de vermoedelijke plek waar ze de jaarwisseling viert.

BTS: Aftellen in New York en meteen aan het werk

De K-pop band BTS telde af tot 2020 op Times Square in New York. Vervolgens gaven de Koreaanse sterren een gratis concert voor uitzinnige fans, zowel op het plein als op sociale media.

Edsilia Rombley: Vierstemmig gelukkig

Edsilia deelt in de vroege nieuwjaarsochtend de vierstemmig gezongen nieuwjaarswensen van haarzelf, man Tjeerd Oosterhuis en hun twee dochters. "Happy New Year. Spread love", schrijft de presentatrice van het Eurovisie Songfestival 2020 vanuit Zuid-Afrika bij het close-harmony gezang van het gezin.

Glennis Grace: Tropisch vuurwerk en Tino Martin

Glennis Grace staat voor de verandering in het publiek. Op Curacao ziet ze op de valreep van 2019 Tino Martin optreden en deelt ze beelden van de vuurwerkshow die op het tropische eiland het nieuwe jaar inluidt.

Dua Lipa: Met een drankje

Zangeres Dua Lipa viert de jaarwisseling op een warme bestemming. Ze drinkt er, zoals velen, een drankje bij.

Kathy Griffin: Happy new year, huwelijk komt eraan

Comediénne Kathy Griffin deelt in een filmpje, naast haar nieuwjaarswensen, gelijk het nieuws dat ze vlak na middernacht (plaatselijke tijd aan de westkust van de Verenigde Staten, red.) gaat trouwen met haar vriend Randy Bick. "Je zult niet meer bijkomen van het lachen als je ziet wie de ceremonie gaat leiden", belooft Griffin.

Ali B: Dank voor het leven en ingeloste belofte vanuit Dubai

Ali B viert de jaarwisseling in Dubai. "Happy new year vanuit Dubai van mij en mijn alles. Ben ongelofelijk dankbaar dat ik mag leven van gewoon mezelf zijn."

"Ik houd van jullie...ik ga 2020 nog meer familyman zijn inshaAllah."

De rapper lijkt zijn belofte vooralsnog in te lossen. Hij zit inmiddels al weer braaf aan het ontbijt met zijn gezin.

Lil Kleine: 'Er verandert niets'

Voor Lil Kleine is de jaarwisseling business as usual. Terwijl de klok twaalf slaat zit de rapper in de auto op weg naar een optreden. "Er verandert niets, gewoon weer naar werk", zegt de rapper tijdens het uitwisselen van nieuwjaarswensen met zijn medereizigers. Toch neemt hij vervolgens even de tijd om te knallen met champagne op een parkeerplaats.

"Ik heb geld en vrienden verloren dit jaar, maar ik wil alleen mijn geld terug!", aldus de rapper bij het filmpje waarin hij de champagne ontkurkt. Mogen al jullie wensen uitkomen in 2020 mensen."

Lil Nas X: Diamanten tanden in

Lil Nas X doet vlak na de jaarwisseling zijn diamanten gebit in en danst het op September van Earth, Wind&Fire. "Ik ga ervandoor. Gelukkig Nieuwjaar", wenst hij zijn fans het beste toe voordat hij op weg gaat naar vermoedelijk een feestje.

Anastacia: 'Dankjewel Paul de Leeuw'

Zangeres Anastacia woont vanwege haar rol in de Queenmusical We Will Rock You tijdelijk in Nederland. Ze was te gast in de Oud&Nieuwshow van Paul de Leeuw en dankt hem voor de uitnodiging. "Ik had een geweldige tijd", aldus de zangeres.