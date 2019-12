Alex Pettyfer heeft zich voor de derde keer verloofd. De acteur, onder meer bekend uit Magic Mike, heeft zijn vriendin Toni Garrn op Kerstavond ten huwelijk gevraagd.

De acteur deelt op Instagram een video waarin hij zoenend te zien is met de Duitse Garrn, die werkzaam is als model. "Sommige mensen trouwen met hun beste vriend. Sommige mensen trouwen met hun soulmate. Ik met allebei."

In zijn Instagram Story laat de acteur weten dat hij zijn vriendin op kerstavond ten huwelijk heeft gevraagd. "Ik kan het nog steeds niet geloven."

De 29-jarige Pettyfer was tweemaal eerder verloofd, met het Nederlandse model Marloes Horst en actrice Riley Keough, die ook te zien was in Magic Mike. De 27-jarige Garrn had eerder een relatie met Leonardo DiCaprio.