Vivian Reijs (42), die begin oktober werd getroffen door een hartstilstand, zegt dat dit werd veroorzaakt door een samenloop van omstandigheden. De presentatrice, die dit jaar ook haar huwelijk beëindigde, zegt dat "stress en oververmoeidheid haar even te veel werd".

In een post op haar blog vertelt Reijs dat haar vaak wordt gevraagd wat de oorzaak is geweest van haar hartproblemen, maar dat er eerder nog onderzoeken liepen en dat ze deze eerst wilde afwachten.

"Een tijd lang voelde ik druk op mijn borst", schrijft Reijs. "Ik was moe, emotioneel uit balans, mede doordat mijn huwelijk, verdrietig genoeg, stukliep en alles wat daarbij komt kijken. Gooi daar nog slaaptekort door mijn kleine lieve James (haar zoon van 3, red.) en een buikvirus overheen en BAM, daar ging ik."

Reijs was wegens haar gezonde levensstijl zelf verbaasd dat dit haar kon gebeuren. "Maar deze samenloop van omstandigheden was gewoon pure pech. En had niets te maken met mijn manier van leven, maar wel met de manier waarop de stress en oververmoeidheid mijn lichaam gewoon even te veel werd. Het virus en uitputting triggerden mijn bloeddruk en hartslag dusdanig, waardoor mijn lichaam een heftige vagale reactie (in medische termen) kreeg, wat later uitliep op een korte hartstilstand."

De presentatrice noemt de afgelopen tijd emotioneel pittig, maar inmiddels is geconcludeerd dat haar hart "hartstikke gezond" is. Desondanks wil Reijs nog beter voor zichzelf zorgen. "Meer naar mezelf, mijn lijf, mijn emoties, mijn dromen en mijn hart luisteren. Want soms moet je jezelf even tegenkomen om weer een heldere kijk te krijgen op je eigen leven."

De presentatrice trouwde in 2017 met Dirk Hoorn en kreeg samen met hem zoon James. Eerder was Reijs getrouwd met tekstschrijver John Ewbank met wie ze dochter Day (14) kreeg.