Yentl Schieman en Christine de Boer, beter bekend als het cabaretduo Yentl en de Boer, zijn beiden bevallen tijdens de kerstdagen. De Boer kreeg Eerste Kerstdag een zoon en Schieman beviel op Tweede Kerstdag van een dochter.

Het duo maakte in juli bekend gelijktijdig in verwachting te zijn van hun eerste kindje en was drie dagen na elkaar uitgerekend. Uiteindelijk werden hun baby's slechts 2,5 uur na elkaar geboren.

"Gosse Jan Johannes van Loon is geboren op Eerste Kerstdag om 21.25 uur en Sjuul Valérie van de Velde op Tweede Kerstdag om 0.01 uur. We zijn super verliefd en gelukkig", schrijven zij op Instagram.

Wegens hun zwangerschap moesten Yentl en de Boer hun tour uitstellen. Schieman (33, links op de foto) heeft een relatie met acteur Yannick van de Velde (30), die bekend is van onder meer Rundfunk. De Boer (36) is samen met Feuten-acteur Jurjen van Loon (36).

Yentl en de Boer wonnen eerder de Annie M.G. Schmidtprijs voor hun lied Ik heb een man gekend en werden ook dit jaar genomineerd voor die prijs. Ze maakten tot dusver drie albums en drie theatertours.