Met nog maar enkele uren van 2019 te gaan, nemen diverse bekende Nederlanders en buitenlandse sterren de tijd om even stil te staan bij het afgelopen jaar.

André Hazes: Minder zuur, meer liefde

André Hazes is met zijn nieuwe geliefde Bridget Maasland in Marokko. Hij hoopt dat de mensen in 2020 liever zijn voor elkaar.

"2020... Ik hoop op een jaar waar minder mensen van achter hun computer andere mensen het leven zuur proberen te maken. Een jaar waar liefde en respect hoger komen te staan dan jaloezie en afgunst. Een jaar waarin mensen meer nadenken of meer weten over een situatie voor er dingen worden gezegd of geschreven."

"Laten we liever zijn voor elkaar. Ik gun jullie allemaal het dubbele van wat jullie mij toe wensen en ik ben ongelooflijk dankbaar voor een heel mooi leven, die ik de afgelopen jaren kende en die mij nog te wachten staat, een prachtige zoon, een mooie carrière, en een nieuwe liefde. Tot volgend jaar mensen!"

Jan Smit: Opgeladen accu

Jan Smit kijkt terug op een druk jaar, waarin hij veel optredens gaf en ook hoorde dat hij volgend jaar het Songfestival mag presenteren. "Altijd lachende gezichten om me heen, waar ter wereld ik ook ben", schrijft de zanger en presentator.

"Ik voel me dan ook oprecht bevoorrecht dat ik elke dag weer de dingen mag doen die ik echt leuk vind. De afgelopen weken heb ik echter mijn hoofd en agenda bewust even leeggemaakt."

Dat was lastig voor de zanger, maar ook noodzakelijk. "Daardoor kon (en kan) ik me in alle rust voorbereiden op het komende jaar. Als mijn accu weer helemaal vol zit, zien jullie me vanzelf wel weer verschijnen."

Chantal Janzen: Pittig werkjaar

Presentatrice Chantal Janzen, die Smit mag vergezellen als een van de presentatoren van het Songfestival volgend jaar, noemt 2019 mooi, maar ook "te pittig qua werk".

"Maar thuis ging het goed en was het fijn, dus dit jaar was gewoon mooi. Want werk en succes zijn super, maar niets van al deze dingen vind ik leuk, mooi, of om van te genieten zonder mijn basis, vrienden en dierbaren. En met stip op één staan zes wezens: mijn gezin, en dat we gezond zijn en blijven. Het allerallerbelangrijkste."

Janzen wenst haar volgers een "mooi, waardig, waardevol, goed gelukkig en gezond nieuw jaar". "Dank voor 2019, en 2020 wordt prachtig. Bring it on, I'm more than ready."

Katja Schuurman: Minder stuurloos rondfietsen

In 2020 wil Katja Schuurman beter naar de adviezen van de mensen om haar heen luisteren en ook minder eigenwijs zijn. "Ook wil ik nu echt eens gaan proberen wat strakker prioriteiten te stellen en minder stuurloos door het leven te fietsen", laat de actrice en presentatrice weten aan De Telegraaf. "Dat gejaagde en altijd maar te veel willen ondernemen zorgt namelijk steeds weer voor stress."

Richard Groenendijk: Eén van de leukste tot nu toe

Richard Groenendijk is blij met de afgelopen 365 dagen. "Het was een bijzonder jaar", vindt de cabaretier. "Een van de leukste tot nu toe eigenlijk... Meer gelachen dan gehuild. Lieve mensen om ons heen, mooie reizen gemaakt, nieuwe huis opgeleverd, eerste keer solo in Carré, én natuurlijk getrouwd met de liefste Marko."

Alex Rodriguez: Glimlach van oor tot oor

De voormalig honkballer verloofde zich in maart dit jaar met Jennifer Lopez en daardoor kan het jaar voor hem niet stuk. Rodriguez deelt op Twitter een video met daarin allerlei persoonlijke beelden van hem en zijn verloofde. "Wat een geweldig jaar was het. Als ik al deze momenten weer bekijk, komt er vanzelf een glimlach van oor tot oor op mijn gezicht."

Fred van Leer: Dankbaar voor vriendschap

Een bewogen jaar voor de stylist en presentator, die onlangs meerdere malen in het ziekenhuis werd opgenomen wegens een infectie aan zijn schouder. Fred van Leer deelt een deel van de songtekst van het nummer I Didn't Know My Own Strength van Whitney Houston.

"Het was een waanzinnig jaar met veel hoogtepunten, maar ook heel wat dieptepunten", schrijft Van Leer. "Dankbaar voor de diepere laag in al mijn vriendschappen. En ook dankbaar voor de vriendschappen die er waren en nu niet meer zijn. 2020, ik ben klaar voor je."

Wendy van Dijk: Vol hoop naar 2020

Wendy van Dijk houdt het kort en laat weten vooral uit te kijken naar het nieuwe jaar. De presentatrice maakte begin 2019 een lastige huwelijksperiode door en wist geen kijkcijfersuccessen te bereiken met haar programma's die ze maakte bij haar nieuwe werkgever SBS.

"2019 laten we achter ons", schrijft Van Dijk. "Vol hoop, geloof en liefde zien we 2020 tegemoet!"

Nick en Simon: Nieuwe muziek

Het Volendamse duo kijkt met een goed gevoel terug op 2019. Nick Schilder en Simon Keizer hebben dan ook een enerverend jaar achter de rug, waarin ze onder meer twee keer in een uitverkochte Ziggo Dome hebben gestaan, een clubtour deden en de programma's The Dream, Maleisië en Mannen Van Taal maakten.

"Het was zo kicken om op zo veel verschillende soorten podia op te mogen treden (Ahoy, Ziggo Dome, festivals, clubs, theaters)! Voor wie ons in een van die zalen heeft bezocht: bedankt! En oh ja, we hebben een mooi aantal nieuwe liedjes geschreven in 2019. Daarover meer in 2020."

Kylie Minogue: Jaar van liefde

Als ze de jaarwisseling in haar thuisland viert, is het voor de Australische Kylie Minogue al 2020. Ze dankt haar fans voor een 2019 vol liefde en steun.

Wayne Rooney: Druk decennium

Voetballer Wayne Rooney blikt terug op het hele decennium en vond het een drukke bedoening. De Engelsman en zijn vrouw breidden hun gezin flink uit. Het nieuwe decennium belooft een verse start voor de voetballer: na een verblijf in de Amerikaanse voetbalcompetitie maakt de 34-jarige Rooney onder de Nederlandse coach Phillip Cocu donderdag zijn rentree op de Engelse voetbalvelden, bij Championship-club Derby County.

Roxeanne Hazes: Veel optredens

Roxeanne Hazes heeft geteld en blijkt in 2019 103 keer te hebben opgetreden.

Roxeanne Hazes

Miley Cyrus: Klaar voor 2020

Miley Cyrus is in de stemming voor een feestelijk 2020. Ze is al bezig aan een pre-party.

Miljuschka Witzenhausen: Extreem dankbaar, meer selfcare

Miljuschka Witzenhausen blikt uitgebreid terug op een 2019 en heeft een missie ter zelfbescherming voor 2020. "Ik ben extreem dankbaar voor wat ik heb waar ik sta. Dat we het grootste deel van de verbouwing erop hebben zitten. Dat mijn kids zich zo goed ontwikkelen. Dat mijn moeders opoffering niet voor niks is gebleken. Dat we mooie dingen mogen maken. Dat ik mijn soulmate naast me heb staan."



"Maar de marathon die ik heb gelopen in sprint tempo begint zijn sporen na te laten. Te vaak ben ik over mijn grens heen gegaan. Dus het komende decennium staat in het teken van balans, structuur, genieten, selfcare en volwassen worden. Want dat is wat problemen aanpakken is."