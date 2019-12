Actrice Michelle Williams is zwanger, meldt People. De vier keer voor een Oscar genomineerde actrice zou ook verloofd zijn met regisseur Thomas Kail, bekend van de musical Hamilton.

De 39-jarige Williams en de 42-jarige Kail werden gespot in Londen, waar Williams bezig is met filmopnames voor de superheldenfilm Venom 2. Daar zou de Amerikaanse actrice hebben gewinkeld op zoek naar babykleertjes.

Naar verluidt heeft de inmiddels veertienjarige dochter van Williams haar moeder en Kail gekoppeld. De vader van dochter Matilda is acteur Heath Ledger, die in 2008 op 29-jarige leeftijd overleed.

Williams en Ledger speelden in 2005 samen in de film Brokeback Mountain. Beiden ontvingen voor hun rol een Oscar-nominatie.

Een trouwdatum voor Williams en Kail is nog niet bekend. Ook is onbekend wanneer Williams is uitgerekend.