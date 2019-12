Tess Wester heeft zich op kerstavond verloofd met haar vriend, de voetballer Mart Lieder. Dit maakte de handbalkeeper maandagavond bekend via Instagram.

"Ik kan het nog steeds niet geloven...ik denk echt dat ik het gelukkigste meisje in het universum bent", schrijft Wester, "Op kerstavond kreeg ik het beste cadeau dat ik me kon wensen, ik heb ja gezegd!"

Wester speelt voor het Deense handbalteam Odense Håndbold. Daarnaast is ze sinds 2012 keeper in het Nederlandse handbalteam. Eerder deze maand won ze met het Nederlandse team het wereldkampioenschap. In de laatste seconden van de finale tegen Spanje hield Wester de bal weg bij het doel, waardoor Nederland kon winnen. Ze werd verkozen tot beste keeper van het toernooi.

Mart Lieder voetbalt sinds 2018 bij de Deense club SønderjyskE. Daarvoor speelde hij voor FC Eindhoven.