Anouk zal aanwezig zal zijn tijdens de liveshows van The voice of Holland, ondanks een aanvaring met medecoach Lil'Kleine. Dit bevestigt ze op maandag via Instagram.

"Ik zit gewoon in die stoel hoor bij de liveshows, no worries", aldus de zangeres. "Dat ik word uitgemaakt voor kankerhoer en dat ik de vinkentering kan krijgen is allemaal niet zo schokkend en belangrijk, vind ik. I've been called worse."

Begin november kwam RTL Boulevard met het gerucht dat de twee The voice-coaches in een ruzie waren beland. Lil' Kleine zou Anouk hebben uitgescholden en er zou sprake zijn geweest van een gevecht, waarna de opnames moesten worden stilgelegd. Anouk zou daarna gezegd hebben niet meer met de rapper in één ruimte te willen zijn.

RTL wilde destijds niet ingaan op de details, maar bevestigde wel dat er een ruzie had plaatsgevonden. De zender sprak van een "aanvaring" en zei dat de kou tussen de twee nog niet uit de lucht is.

De volgende aflevering van The voice of Holland verschijnt op 10 januari.