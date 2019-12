Sharon Stone kan niet langer over de datingapp Bumble beschikken. De Amerikaanse actrice zegt dat gebruikers haar profiel als nep hebben aangemerkt.

De beheerders zouden haar profiel daaropvolgend hebben verwijderd, zegt de Basic Instinct-actrice op Twitter. In haar tweet verzoekt Stone om weer te worden toegelaten.

In de screenshot die de 61-jarige actrice daarna deelde, is echter te zien dat haar profiel niet verwijderd maar slechts geblokkeerd is. Het bedrijf heeft vooralsnog niet gereageerd op de klacht van Stone.

Stone heeft twee huwelijken achter de rug. Ze was van 1984 tot en met 1987 getrouwd met televisieproducent Michael Greenburg en van 1998 tot 2004 met journalist Phil Bronstein.