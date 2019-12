Julia Garner en Mark Foster zijn zaterdag getrouwd. Modeontwerper Zac Posen deelde zondag foto's en filmpjes op Instagram, waarop de actrice en de zanger dansen en een bruidstaart aansnijden.

Garner en Foster hebben niet persoonlijk of via een woordvoerder hun huwelijk bevestigd. Ook hun verloving, naar verluidt in mei, heeft het stel niet officieel bevestigd.

In oktober deelde de 25-jarige Garner een foto waarop ze te zien is met een ring om haar vinger. "Genomen door mijn lief", refereerde de actrice aan de 35-jarige Foster.

In september won Garner een Emmy Award voor haar bijrol in Ozark. Foster werd met zijn indierockband Foster the People in 2012 en 2013 drie keer genomineerd voor een Grammy Award.