Zac Efron is zijn fans dankbaar voor hun belangstelling nadat hij ziek werd tijdens programma-opnames in Papoea-Nieuw-Guinea. Het herstel van de acteur verliep voorspoedig, deelt de Amerikaan maandag mee op Instagram.

"Veel dank aan iedereen die van zich liet horen", aldus de acteur. "Ik werd inderdaad ziek in Papoea-Nieuw-Guinea maar kwam er snel weer bovenop en beleefde er drie geweldige weken."

"Ik ben thuis voor de feestdagen met mijn vrienden en familie", vertelt Efron hoe hij de feestdagen doorbrengt. Dank voor alle liefde en bezorgdheid. Ik zie jullie in 2020!"

Efron werd in in december met spoed naar een ziekenhuis in Australië gevlogen, nadat hij een infectie opliep in Papoea-Nieuw-Guinea. De 32-jarige acteur was bezig met de opnames van Killing Zac Efron, waarin hij drie weken lang zonder luxe probeerde te overleven in het oerwoud van Papoea-Nieuw-Guinea.