Ali Krieger en Ashlyn Harris, die in juli met de Verenigde Staten het WK voetbal voor vrouwen wonnen, zijn zaterdag met elkaar getrouwd. Harris deelt een foto van zichzelf en haar kersverse echtgenote op Instagram.

"Het is tijd, liefje", schrijft de keeper bij een foto waarop ze samen met verdediger Krieger te zien is. "Hierop heb ik tien jaar gewacht." Op de foto zijn beiden gekleed in het wit.

De 34-jarige Harris en 35-jarige Krieger zijn een stel sinds 2010. In maart bevestigde het koppel verloofd te zijn.

Sterspeelster van het Amerikaanse team Megan Rapinoe was een van de gasten bij de huwelijksvoltrekking die plaatsvond in de Vizcaya Museum and Gardens in Miami.

In juli wonnen Harris en Krieger het WK voetbal voor vrouwen door Europees kampioen Nederland in de finale met 2-0 te verslaan. Rapinoe opende in de 61e minuut de score vanaf de penaltystip en Rose Lavelle besliste acht minuten later het duel met een laag schot.