Robbie Williams had net seks gehad met zijn drugdealer op het moment dat hij zijn vrouw Ayda Field voor het eerst ontmoette. Dit vertellen Field en Williams in een gesprek met You Magazine.

De actrice ging in 2006 naar het huis van de zanger, omdat vrienden een blind date voor de twee hadden geregeld.

"De energie was vreemd", aldus Field, "Rob (Robbie Williams, red.) was net een figuur uit een verhaal van Dickens, verscholen in zijn villa: het huis was donker, het voelde niet als een thuis. Het was best triest."

Williams legt vervolgens uit dat hij eerder die avond seks had gehad met zijn drugsdealer. "Mijn drugsdealer was net vertrokken, ik was met haar naar bed geweest en ze had een zak met drugs voor me achtergelaten."

Field had aanvankelijk niet door dat hij verslaafd was. "Ik was zo keurig, ik had geen idee."

Relatie gered dankzij advies van Cameron Diaz

Field en Williams kregen na die date een relatie, maar in het begin verliep die niet zonder problemen. "Je bleef me maar dumpen", zegt Field.

Dat veranderde toen Williams de actrice Cameron Diaz tegenkwam op een feestje. "Ik begon haar te vertellen over de persoon met wie ik het net had uitgemaakt, en over alle dingen die zo briljant aan haar waren. Toen zei Cameron: 'Volgens mij is het nog niet voorbij'", aldus Williams.

"Op dat moment sprak het universum tot me. Ik ging meteen naar Ayda's huis en ben sindsdien bij haar gebleven."

Field en Williams trouwden in 2010. Het stel heeft samen drie kinderen.