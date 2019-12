Zac Efron (32) is in december met spoed naar een ziekenhuis in Australië gevlogen, nadat hij een infectie opliep in Papoea-Nieuw-Guinea. Dat meldt de Australische krant The Daily Telegraph.

De Amerikaanse acteur was in Papoea-Nieuw-Guinea voor de realityserie Killing Zac Efron. Volgens de Britse krant liep hij daar een "tyfus-achtige" infectie op, waarop hij met spoed naar een ziekenhuis in de Australische stad Brisbane is gevlogen.

Efron, bekend van films als High School Musical en The Greatest Showman, zou weer in stabiele conditie verkeren. Ook zou hij inmiddels terug zijn in de Verenigde Staten.

In Killing Zac Efron wordt Efron gevolgd terwijl hij drie weken lang zonder luxe probeert te overleven in het oerwoud van Papoea-Nieuw-Guinea. "Ik gedij goed onder extreme omstandigheden en ik zoek altijd naar mogelijkheden om mezelf op ieder mogelijke manier uit te dagen", aldus Efron bij de aankondiging van het project waarvan hij ook uitvoerend producent is.