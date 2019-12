Sara Gilbert heeft een scheiding van Linda Perry aangevraagd, meldt E! News zaterdag. De Roseanne-actrice en de 4 Non Blondes-zangeres waren vijf jaar getrouwd.

Uit documenten die in het bezit zijn van de Amerikaanse website, blijkt dat Gilbert als reden voor de scheiding "onoverbrugbare verschillen" opgeeft.

Gilbert en Perry werden verliefd in 2011 en trouwden in maart 2014. Een jaar later werd hun zoon Rhodes geboren. Gilbert heeft uit een eerdere relatie twee zoons: Sawyer (11) en Levi Hank (14).

De actrice is vooral bekend van haar rol als Darlene in de comedyserie Roseanne. Ook is Gilbert een van de bedenkers van de talkshow The Talk, die ze negen seizoenen mede presenteerde. Ze verliet de show onlangs om meer tijd met haar kinderen door te brengen. Gilbert was dit jaar te zien in het derde seizoen van de Netflix-serie Atypical.

Perry verwierf bekendheid als zangeres van de band 4 Non Blondes, die in 1993 een grote hit had met het nummer What's Up?. De laatste jaren is Perry producer en songwriter. Zo schreef ze onder meer de Christina Aguilera-hit Beautiful en werkte ze samen met zangeressen P!nk, Gwen Stefani en Céline Dion.