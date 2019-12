Dj Afrojack heeft zijn vriendin Elettra Lamborghini op Eerste Kerstdag ten huwelijk gevraagd. De kleindochter en erfgename van de oprichter van het Italiaanse automerk met haar achternaam heeft ja gezegd op het aanzoek van de dj, deelt ze vrijdag met haar volgers op Instagram.

"Mijn beste vriend heeft me ten huwelijk gevraagd", vertelt de 25-jarige Lamborghini bij een foto van haarzelf met Afrojack, waarop ze een ring om haar vinger toont. "Hij is de liefste persoon die ik ooit heb ontmoet en de enige man die ook echt een man kan noemen."

De 32-jarige Nederlandse dj en de 25-jarige Italiaanse zangeres en erfgename bevestigden hun relatie in november 2018. "Hij laat me me elke dag voelen als een prinses", vertelde Lamborghini toen.

Afrojack had eerder een relatie met Gouden Kooi-deelnemer Amanda Balk. Met haar heeft hij een dochter.