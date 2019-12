Actrice Mandy Moore heeft het beklimmen van de Ecuadoriaanse vulkaan Cotapaxi moeten afbreken omdat zij en haar man, zanger Taylor Goldsmith, een voedselvergiftiging hebben opgelopen. De aanslag op hun lichamen was te zwaar om nog op tijd de klim naar de top te kunnen maken, vertelt ze vrijdag bij een Instagramfoto van de armen van haarzelf en haar man waarin infusen zijn aangebracht.

"We konden onze vocht- en voedselbalans en onze hoeveelheid rust niet op tijd op peil krijgen", aldus de actrice die vooral bekend is van de dramaserie This is us. "Hierdoor konden we de wandeltochten om te wennen aan de hoogte, voordat we naar de top zouden klimmen, niet allemaal maken".

De vulkaan Cotapaxi is 5.897 meter hoog en een van de hoogste actieve vulkanen ter wereld. De laatste uitbarsting vond in 2015 plaats.

In maart 2018 bedwong Moore de Kilimanjaro, iets waar ze al jaren van droomde. Met een hoogte van 5.895 meter is de uit drie vulkanen bestaande berg de hoogste top van Afrika.